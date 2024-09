Rozmowa z szefową Komisji Europejskiej ma dotyczyć "mechanizmu pomocy dla krajów ogarniętych powodzią". Kilkanaście godzin temu premier zapowiadał, że minister ds. europejskich ma wystąpić z wnioskiem o przekazanie środków z Brukseli na pomoc w walce z powodzią.

Powódź 2024. Donald Tusk będzie rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej

- Ona (Ursula von der Leyen - red.) zaoferowała oczywiście do naszej dyspozycji ten mechanizm pomocowy - nie mówię oczywiście o późniejszych działaniach finansowych - "civil protection mechanism" (mechanizm ochrony cywilnej - red.), gdzie można aplikować o różnego typu pomoc w sprzęcie, w ludziach - wyjaśnił szef rządu. Reklama

- Minister Szłapka to w tej chwili kompletuje. Wiem, że na razie radzimy sobie i, że nie ma potrzeby korzystania z pomocy międzynarodowej. Ale jeśliby się okazało, że może zaistnieć potrzeba pomocy specyficznej, tam gdzie mamy jakiś deficyt czy problem, to należy natychmiast dawać znać (...) tak, żeby to możliwie szybko trafiło do naszego ministra ds. europejskich - podkreślił Tusk.

- Ja w rozmowie z szefową Komisji zostawię to jako kwestię otwartą, na razie nie będę jej precyzował. Ale uprzedzę ją, że tego typu ewentualne potrzeby będą zgłaszane - dodał.

Powódź 2024. Wprowadzono stan klęski żywiołowej. Premier o szczegółach

- Ze strony rządu będziemy robili wszystko, żeby jak najlepiej koordynować nasze działania i mobilizować tam, gdzie potrzeba - nasze służby, wolontariuszy, urzędników do jak najlepszego działania. Rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa: dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego zostało już ogłoszone - powiedział premier Donald Tusk.

Jednocześnie szef rządu poprosił o cierpliwość w związku z ujawnieniem precyzyjnych informacji, jakich konkretnie obszarów dotyczy stan klęski żywiołowej. - Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na okres 30 dni - dodał Tusk. Obowiązuje on od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli od poniedziałku 16 września. Reklama

Na ten moment wiadomo, że w województwie dolnośląskim stan klęski żywiołowej obejmuje powiaty:

kłodzki

karkonoski

ząbkowicki

wałbrzyski

kamiennogórski

lwówecki

miasto Wałbrzych

miasto Jelenia Góra

Stan klęski żywiołowej obejmuje na Opolszczyźnie powiaty:



nyski

prudnicki

głubczycki

gminę Strzeleczki w pow. krapkowickim

Na Śląsku stan klęski żywiołowej obejmuje powiaty:

bielski

cieszyński

pszczyński

raciborski

miasto Bielsko-Biała

- Rozporządzenie jest w ten sposób skonstruowane, że każdego dnia będziemy gotowi z ministrem spraw wewnętrznych do wprowadzania koniecznych zmian w tym rozporządzeniu - a więc uzupełniania o kolejne powiaty czy gminy, jeśli uznamy, że stan klęski żywiołowej ułatwi nam działania ochronne i ratunkowe - wyjaśnił premier.

Powódź 2024. Donald Tusk ogłasza większe wsparcie dla powodzian

- Przypominam, że zgodnie i z ustawą o pomocy dla ofiar powodzi, a także z prawem, które dotyczy pomocy społecznej, podjęliśmy dzisiaj decyzję o zwiększeniu wymiaru tej pomocy doraźnej z 6 tys. na 8 tys. złotych. To jest to, co będziemy wypłacali z tytułu pomocy społecznej ofiarom różnych stanów nadzwyczajnych, klęsk czy zdarzeń nadzwyczajnych. Do tego dochodzi 2 tys. złotych z tytułu bezpośredniej doraźnej pomocy, tej tzw. powodziowej - wyliczył Tusk.

Premier stwierdził, że rządowi zależy na tym, aby procedury w tym przypadku były jak najbardziej przystępne dla osób, ubiegających się o pomoc. - Zadaniem wójta, burmistrza, prezydenta oraz ośrodków pomocy społecznej będzie przede wszystkim jak najszybsze dostarczenie tej pomocy - podkreślił. Reklama

- Kiedy woda zacznie ustępować, będziemy szacować straty dotyczące budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz mieszkań. Nie mówimy o żadnych pożyczkach ani kredytach, lecz o bezzwrotnej pomocy - do 100 tysięcy złotych na remonty mieszkań i budynków gospodarczych, które ucierpiały w wyniku powodzi, oraz do 200 tysięcy złotych na odbudowę domów mieszkalnych" - wspomniał Tusk.

Tego samego dnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała informacje dotyczące wysokości zasiłków, jakie będą przyznawane osobom poszkodowanym w powodziach:

Zasiłki doraźne - łącznie do 10 tys. złotych

Zasiłek na odbudowę budynku gospodarczego - do 100 tys. złotych

Zasiłek na odbudowę budynku mieszkalnego - do 200 tys. złotych

"To pomoc, z jakiej skorzystać mogą osoby poszkodowane w powodzi, zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy. Wsparcia w uzyskaniu tej pomocy udzielają pracownicy pomocy społecznej, w tym pozostający w bezpośrednim kontakcie z poszkodowanymi pracownicy socjalni" - wskazała we wpisie w serwisie X.

