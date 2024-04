Nurogęsi w Warszawie. Ptaki idą do Wisły przez ruchliwe ulice

Nurogęsi na ulicach Warszawy. Służby apelują o ostrożność

- Kierowców i rowerzystów prosimy o ostrożną jazdę, a spacerowiczów o zachowanie bezpiecznego dystansu, by nie płoszyć ptaków. Prośba też do właścicieli psów o wyprowadzenie pupili na smyczy. Jeśli ktoś spotka nurogęsi szykujące się do przeprawy, prosimy do nich zbyt blisko nie podchodzić, gdyż są to ptaki dość płochliwe. W takim przypadku najlepiej powiadomić straż miejską - wyjaśniła.