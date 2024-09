- SOR przyjmował tu 120 osób na dobę. To są te potrzeby, które trzeba było zabezpieczyć - tłumaczył. Podkreślił, że na miejscu dostępna jest anatoksyna przeciwtężcowa, przygotowane zostało wszystko, co konieczne w obliczu kryzysu powodziowego.

- To nie tylko trauma przeżycia takiej katastrofy (...), ale też konieczność bycia zaopiekowanym i każdy będzie zaopiekowany (...) To jest nasza rola, nasze zadanie - podkreślił Kosiniak-Kamysz, przyznając, że wymaga to uruchomienia odpowiednich środków, ale będą one kontynuowane.