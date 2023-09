W Amfiteatrze w Opolu w sobotę odbył się muzyczny festiwal, podczas którego wystąpili jedni z najbardziej popularnych polskich artystów - Mrozu, Sorry Boys, Piotr Zioła, a także Ralph Kaminski. To właśnie ostatni z wykonawców, jak się okazuje po raz kolejny, nie przypadł do gustu posłowi PiS Januszowi Kowalskiemu.