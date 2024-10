Lewin Brzeski wini Wody Polskie. Szykują zbiorowy pozew

Lewin brzeski zalany. Powódź zniszczyła większość miasta

Według władz lokalnych we wrześniu PGW Wody Polskie mogły doprowadzić do przepływu nadmiernej ilości wody na Nysie Kłodzkiej, przez co wały chroniące miasto nie mogły zatrzymać napływającej fali. Wody Polskie odniosły się już do tych zarzutów. Zwróciły uwagę, że do Nysy Kłodzkiej przez jaz Lewin Brzeski swoje wody odprowadzają także inne cieki, a sytuację pogorszyła tzw. cofka z Odry, która dochodziła do Lewina Brzeskiego.