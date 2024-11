"Niefortunna szpilka". Mamy komentarz po wpadce Dariusza Wieczorka

Burza rozpętała się po audycji Bogdana Rymanowskiego w Radio Zet. Dziennikarz gościł u siebie Dariusza Wieczorka , szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego. W trakcie wywiadu polityk Nowej Lewicy został zapytany o obietnicę dotyczącą akademików za złotówkę. - Przepraszam studentów za akademiki za złotówkę, tak czy nie? - zapytał Wieczorka prowadzący. - Nie - odparł szybko polityk. A to była ściema? - dopytał dziennikarz. - Aaa - zareagował Wieczorek i roześmiał się, najprawdopodobniej uznawszy, że chodzi o zadane pytanie.

To wystarczyło, by w mediach społecznościowych wybuchła burza. Wielu rywali politycznych, znanych komentatorów czy zwykłych internautów uznało, że reakcja Dariusza Wieczorka jest jednoznaczna i potwierdza: akademiki za złotówkę to "ściema". W tym miejscu warto jednak odnotować, że mówimy o kampanijnej obietnicy Trzeciej Drogi, a więc Polski 2050 Szymona Hołowni oraz PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.