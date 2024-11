Adam Bodnar wydał wytyczne dla prokuratorów. "Nie zmieniają prawa"

Wśród wytycznych Bodnara dla prokuratorów znalazł się zapis, że: "prokurator jest uprawniony do kierowania wniosków (...) o wyłączenie sędziów powołanych do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (...) oraz popierania zasadnych wniosków w tym przedmiocie złożonych przez strony".

Wytyczne ministra dla prokuratorów. "Ukształtowanie modelu aktywności"

Celem wytycznych - jak dodała - jest precyzyjne i jasne określenie podstaw prawnych i orzeczniczych uprawniających do badania, czy składy orzekające gwarantują stronom postępowania prawo do bezstronnego i niezależnego sądu , a także wskazanie dla prokuratorów właściwego modelu postępowania.

Rzecznik PG zaznaczyła też, że wytyczne nie mają charakteru polecenia, lecz zawierają element oczekiwanego sposobu postępowania przez prokuratorów. - Prokurator biorący udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Najwyższym zachowuje swobodę oceny co do zagwarantowania przez skład orzekający prawa do bezstronnego i niezawisłego sądu oraz swobodę prezentowania stanowisk procesowych w tym zakresie - podkreśliła prok. Adamiak, dodając, że wytyczne nie zastępują ani nie zmieniają obowiązującego prawa