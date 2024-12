Areszt dla Olgierda L. Jest decyzja sądu

Olgierd L. został zatrzymany w czwartek w Gdańsku przez funkcjonariuszy ABW i przewieziony do wrocławskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej . Ze źródeł PAP wynika, że mężczyzna to gangster skazywany w przeszłości m.in. za sutenerstwo.

Sprawa Olgierda L. Jest decyzja o areszcie

Olgierd L. usłyszał zarzuty. "Czysto kryminalny" wątek śledztwa

L. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie różnego rodzaju przestępstw , w szczególności przeciwko zdrowiu i życiu, podżegania do podpalenia restauracji, handlu bronią, podżegania do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby oraz podżegania do pobicia innej osoby - poinformował Nowak w komunikacie.

Raport o Karolu Nawrockim. W nim pojawia się Olgierd L.

Nawrocki powiedział we wtorek w Żywcu dziennikarzom, że raport ten jest "manipulacją prawd, półprawd i zupełnych kłamstw". Stwierdził, że "nawet w tak brutalnej walce politycznej", na którą - jak zapewniał - jest gotowy, nie czuje się zniechęcony tego typu sprawami. Jego zdaniem raport jest "głęboką próbą insynuacji rzeczy, które nie są żadnym zagrożeniem dla obywatelskiego kandydata na prezydenta" i w tym kontekście mówił, że jest dumny z tego, iż "uczestniczył w procesie resocjalizacji, mówiąc do polskich więźniów i przekonując ich o tym, że zawsze jest czas na powrót do pana Boga i do ojczyzny".