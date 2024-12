Olgierd L. usłyszał zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie, podżegania do podpalenia restauracji czy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby. Mężczyzna, o którym mówi się w kontekście raportu dotyczącego Karola Nawrockiego, nie przyznał się do winy. Prokuratura Krajowa informuje, że do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Olgierda L.