Akty sabotażu i dywersji w Polsce. Prokuratura zabrała głos

Zatrzymany w czwartek w Gdańsku Olgierd L. usłyszał już zarzuty. Odpowie m.in. za handel bronią oraz podżeganie do pobicia osoby i podpalenia restauracji - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wyjaśnił przy tym, że wątek L. nie dotyczy sprawy szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu.

- Co do zasady postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która planowała i dokonywała aktów sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Jednak w ramach tego śledztwa uzyskaliśmy również materiały dowodowe wskazujące na fakt popełnienia innych przestępstw, czystko kryminalnych (...). Olgierd L. nie ma zarzutów o szpiegostwo (...) jego zrzuty nie są związane z głównym wątkiem tego śledztwa - potwierdził Przemysław Nowak.

Akty sabotażu i dywersji w Polsce. Prokuratura: Postępowanie jest w toku

Sprawa Olgierda L. Mężczyzna usłyszał zarzuty

Olgierd L. który w czwartek usłyszał zarzuty, jest gangsterem skazywanym w przeszłości m.in. za pobicia oraz sutenerstwo. Należy ponadto do motocyklowego gangu Bad Company , a także propaguje poglądy neonazistowskie.

W komunikacie prokuratury czytamy, że funkcjonariusze ABW zatrzymali go w czwartek w Gdańsku, a stało się to na polecenie dolnośląskiej Prokuratury Krajowej. Olgierd L., mający status podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.