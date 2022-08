Sierpniowe deszcze meteorów z roju Perseidów należą do najchętniej obserwowanych zjawisk astronomicznych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Na nocnym niebie już teraz można dostrzec spadające gwiazdy, jednak maksimum roju Perseidów dopiero przed nami. NASA podaje najlepszy termin do obserwacji roju meteorów, zwracając jednocześnie uwagę, że w tym roku zjawisko to zbiegnie się z innym ważnym wydarzeniem - sierpniową pełnią Księżyca.

Perseidy: Czym są spadające gwiazdy, które obserwujemy co roku?

Perseidy to regularny rój meteorów, obserwowany na niebie już od ponad 2000 lat. Jest to możliwe za sprawą komety 109P/Swift-Tuttle, która przemieszcza się przez gwiazdozbiory, pozostawiając na swojej drodze drobinki pyłu, spalającego się efektownie w ziemskiej atmosferze.

Reklama

Spadające gwiazdy swoją nazwę zawdzięczają konstelacji Perseusza, a dokładniej rzecz ujmując - gwieździe "η Persei", która się tam znajduje. Niektórzy mówią o nich również "łzy świętego Wawrzyńca" z uwagi na to, że dzień jego męczeńskiej śmierci zbiega się z czasem występowania roju meteorów.



Perseidy 2022: Kiedy oglądać rój meteorów na niebie?

Perseidy są letnim zjawiskiem występującym zawsze od połowy lipca do drugiej połowy sierpnia. W tym roku można podziwiać je na niebie w okresie od 17 lipca do 24 sierpnia, przy czym z maksimum roju meteorów obserwatorzy będą mieć do czynienia w nocy z 12 na 13 sierpnia 2022.

Perseidy 2022: Gdzie oglądać w Polsce, aby mieć jak najlepsze warunki do obserwacji?

W jakim kierunku patrzeć na Perseidy? W Polsce spadające gwiazdy zobaczymy kierując wzrok na północny wschód, ponieważ to właśnie tam w nocy z 12 na 13 sierpnia znajdzie się gwiazdozbiór Perseusza. Szacuje się, że w idealnych warunkach można będzie zaobserwować nawet 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najłatwiej będzie nam zauważyć je w drugiej połowie nocy, przed wschodem słońca z uwagi na dużą wysokość radiantu nad horyzontem.

Aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki do podziwiania roju meteorów, warto wyjechać poza miasto w miejsce, gdzie zanieczyszczenie sztucznym światłem jest stosunkowo niewielkie. Wysokie zabudowania, jasne neony i latarnie mogą nam bowiem skutecznie zepsuć obserwację tego niezwykłego zjawiska.

Zdjęcie Noc Spadających Gwiazd w Centrum Nauki Kopernik. Jak widać, śledzenie Perseidów cieszy się dużą popularnością / Maciej Stanik / Reporter

Perseidy 2022 najlepiej obserwować na wzgórzach, rozległych polach, polanach lub łąkach. Osoby, które mieszkają w stolicy, nie muszą jednak wyjeżdżać z Warszawy.

Centrum Nauki Kopernik od kilku lat organizuje bowiem Noc Spadających Gwiazd , podczas której bez zbędnego oświetlenia podziwiać można rój meteorów. Wystarczy wziąć ze sobą wygodny kocyk lub rozłożyć się na leżaku i wyłączyć smartfona.

Perseidy, a pełnia Księżyca. NASA przestrzega przed utrudnieniami w obserwacji

NASA dobrze wie, że śledzenie Perseidów na niebie zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizacja postanowiła jednak poinformować fanów astronomii o możliwych utrudnieniach spowodowanych pełnią Księżyca. 12 sierpnia tarcza Srebrnego Globu będzie wydawać się większa i jaśniejsza niż zazwyczaj, co znacznie pogorszy widoczność Perseidów. Zwłaszcza jeśli obserwujemy je gołym okiem.

Jak wyjaśnia Bill Cooke, astronom NASA, zarządzający Biurem Meteoroid Environment w NASA Marshall Space Flight Center w Huntsville w stanie Alabama "tegoroczny szczyt Perseidów przyniesie najgorsze możliwe warunki dla obserwatorów". Widoczne będą więc jedynie najjaśniejsze spadające gwiazdy.

Czytaj również:

Niebo w sierpniu 2022: Maksimum aktywności Perseidów, koniunkcja Urana i Marsa oraz Westa

Zobacz także: