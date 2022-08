Środa to pierwszy dzień upalnej pogody. Nad częścią kraju utrzymają się jednak chmury. "Zachmurzenie umiarkowane, duże jedynie okresami w południowo wschodniej części kraju. Tam gdzieniegdzie możliwy przelotny deszcz i burze" - wskazał synoptyk IMGW. Zaznaczył, że w trakcie burz opady wyniosą od 5 do 10 mm, zaś porywy wiatru do 55 km/h.

Upały wracają do Polski. Dziś na termometrach nawet 33 stopnie

Prognoza synoptyczna Michała Ogrodnika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zakłada, że w środę nad Polskę z zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze i będzie słonecznie.

Temperatura maksymalna - jak prognozuje synoptyk IMGW - wyniesie na krańcach zachodnich 33 stopnie Celsjusza, w centrum i na południu około 27-28 st. C, z kolei w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego i północnym wschodzie termometry nie powinny przekroczyć 26 stopni. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Temperatura minimalna w nocy będzie się wahać od 12-14 stopni Celsjusza w Kotlinach Karpackich, w centrum 17 st. C do 21 stopni lokalnie na zachodzie. Powieje słaby wiatr, z kierunku południowo-wschodniego.

Prognoza pogody IMGW: Najbliższe dni będa bardzo gorące

To właśnie od środy wracają upały. Będzie ona pierwszym dniem, gdy na zachodzie kraju słupki rtęci przekroczą 30 stopni. W czwartek, z wyjątkiem północy kraju, będzie słonecznie i upalnie. Wysoka temperatura utrzyma się także w piątek. Jak prognozuje IMGW, "najbliższe dni będą gorące, a nawet bardzo gorące".

Wysokie temperatury nie tylko w Polsce

Jednak upały doskwierają nie tylko Polakom. Niezwykle wysokie temperatury odnotowano w tym roku m.in. w Portugalii i Hiszpanii, gdzie w ich konsekwencji zmarło ponad 2000 osób.

Wyjątkowo ciepłe fale powietrza pojawiały się w całej Europie już od czerwca. Natomiast w lipcu w Wielkiej Brytanii odnotowano rekord wszech czasów - odnotowano tam 40,3°C. W krajach zachodniej Europy temperatury były jednak znacznie wyższe.