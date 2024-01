"Ponownie dochodzi do śmierci młodego człowieka po zatrzymaniu przez policję. Tym razem w Wołominie " - napisała Hanna Machińska w mediach społecznościowych. "Czy policjanci zostali zawieszeni w czynnościach? Wierzę ,że teraz postępowanie w tej sprawie będzie uczciwe" - dodała.

Śmierć 23-latka w Wołominie. Marcin Kierwiński reaguje

Szef resortu we wpisie w serwisie X przekazał, że w sprawie prowadzone jest już postępowanie prokuratorskie , a także kontrola Komendy Głównej Policji.

23-latek zmarł. Matce mówił o pobiciu przez policję

Według relacji przyjaciółki rodziny 23-latek miał przestraszyć się i wezwać policję . Jednak funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, mieli zatrzymać Bartosza, a nie napastnika. Podstawą do przewiezienia na komendę miał być art. 226 Kodeksu karnego, mówiący o "znieważeniu funkcjonariusza".

Jak czytamy, 23-latek do domu miał wrócić następnego dnia około godziny 17. Matce miał powiedzieć, że na komendzie został pobity przez funkcjonariuszy, którzy mieli "zmuszać go do podpisania protokołu, potwierdzającego, że posiadał przy sobie susz (marihuanę)".