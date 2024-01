Jak pisaliśmy w Interii, we wtorek wieczorem do szpitala w Zgorzelcu trafiła dwumiesięczna dziewczynka pogryziona przez psa rasy bulterier.

Śmierć niemowlaka w Zgorzelcu. Sprawę bada prokuratura

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu komisarz Agnieszka Goguł poinformowała, że do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło we wtorek około godz. 16 w miejscu zamieszkania dziecka.

Kilkutygodniowa dziewczynka została przywieziona do miejscowego szpitala z ranami powstałymi w wyniku pogryzień. Obrażenia były na tyle rozległe, że nie udało się uratować dziecka, o czym policja została poinformowana przez lekarzy po godzinie 18 we wtorek.

Niemowlę zagryzione przez psa. Relacja lekarza

Medyk wskazał, że "stan był tak ciężki, że cokolwiek zespół by nie zrobił, to nie przyniosłoby to skutku". - Doszło do niewyobrażalnej tragedii - dodał Wolski.