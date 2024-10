Jak czytamy we wpisie, zatrzymani to obywatele Ukrainy i Tadżykistanu .

Warszawa. Strzelanina na bazarze Olimpia. Dwie osoby zatrzymane

"Zaatakowani funkcjonariusze zostali zmuszeni do użycia broni służbowej . W tym zdarzeniu ranna została postronna osoba. 57-latka przewieziono do szpitala" - podawali wówczas stołeczni policjanci na platformie X.

Strzelanina na bazarze. Zatrzymanym grozi 10 lat więzienia

"Kilka dni temu policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV ustalili miejsce pobytu dwóch podejrzewanych osób. Najpierw doszło do zatrzymania 45-latka, kilka dni później w ręce funkcjonariuszy wpadł 38-latek. Ten pierwszy to obywatel Tadżykistanu, drugi - obywatel Ukrainy" - czytamy w komunikacie.