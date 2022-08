Weekend utrudnień w Warszawie. Chaos w komunikatach

"Tramwaj do Wilanowa" to jedna ze sztandarowych inwestycji ratusza pod wodzą prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Budowa szlaku do jedynej dzielnicy odciętej od komunikacji szynowej rusza pełną parą w sobotę 27 sierpnia. O nadchodzących potężnych utrudnieniach na Mokotowie informowaliśmy tutaj. Wycofany lub ograniczony będzie ruch na ulicach Puławskiej, Goworka, Spacerowej, Belwederskiej i Jana III Sobieskiego.

Ponadto do odwołania tramwaje zostaną wycofane z ulic Marszałkowskiej i Puławskiej na odcinku od placu Zbawiciela do Madalińskiego, a kursowanie linii 10, 14 i 18 całkiem zawieszone (na tory i drogi wyjadą zastępcze połączenia). Dodatkowo autobusy jadące z Mokotowa w kierunku Śródmieścia zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Chaos w objazdach. Tramwaj "35" pojedzie na Banacha, Woronicza czy Służewiec?

Okazuje się jednak, że część informacji, które podawał stołeczny ratusz w zeszłym tygodniu, zdezaktualizowała się. Co prawda blokady dróg na Mokotowie nie potrwają jedynie przez najbliższy weekend, lecz kilka następnych miesięcy, ale na najbliższe sobotę i niedzielę zaplanowano równocześnie remonty w innych newralgicznych miejscach w Warszawie.

Przykładowo urzędnicy komunikowali, że 27 i 28 sierpnia linia tramwajowa 35 - zamiast do pętli Wyścigi - pojedzie na Banacha. W innym komunikacie, opublikowanym równolegle na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, piszą już, że "trzydziestka piątka" zakończy bieg na Woronicza, a jeszcze w innym, iż nieco dalej - na PKP Służewiec.

Zdjęcie Jedna linia, trzy objazdowe trasy. To fragmenty różnych komunikatów WTP, dotyczących tego samego weekendu / WTP Warszawa

Weekend remontów w Warszawie. Zamknięte rondo "z palmą", czyli Charles'a de Gaulle'a

Gdzie - poza Mokotowem - pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców czekają utrudnienia? Zaplanowano naprawę nawierzchni ronda Charles'a de Gaulle'a oraz fragmentu ulicy Nowy Świat. Prace na rondzie z charakterystyczną sztuczną palmą i w jego okolicach potrwają od północy w nocy z piątku na sobotę do godz. 4:00 rano w poniedziałek.

Działania drogowców związane są z modernizacją ciągu Nowy Świat - plac Trzech Krzyży od ulicy Smolnej do Alej Ujazdowskich. Ratusz zapewnia, że na nowym układzie dróg, ścieżek rowerowych i chodników zyskają przede wszystkim piesi i cykliści. Ulica Nowy Świat będzie zamknięta od skrzyżowania z Książęcą. Z tej drugiej nie będzie można skręcić w prawo w stronę ronda. Ponadto jadący placem Trzech Krzyży będą musieli skręcić albo w Książęcą, albo w stronę Brackiej.

Z ulic Smolnej i Mysiej nie wjedziemy w Nowy Świat; z pierwszej wyjazd będzie możliwy przez parking przy stacji PKP Powiśle, a z drugiej kierowcy nie skręcą w prawo w kierunku Alej Jerozolimskich.

Poruszający się Alejami Jerozolimskimi w kierunku Wisły skręcą w prawo najpóźniej w ulicę Bracką, a jadący przez most Poniatowskiego zostaną skierowani na Wisłostradę, bo dalej na wprost dojazd będzie tylko do parkingu przy Smolnej.

Zdjęcie Objazdy wywołane zamknięciem ronda de Gaulle'a / Urząd Miasta Warszawy

Utrudnienia w Śródmieściu. Ponad 20 linii ZTM na objazdach

Ponadto nieczynne będą przejścia dla pieszych przez Aleje na wysokości ronda; w zamian wytyczone będą tymczasowe "zebry". Zmienią się trasy autobusów linii 108, 109, 111, 116, 117, 127, 158, 180, 222, 503, 518, N22, N24, N33, N72 oraz N83, które pojadą najbliższymi otwartymi ciągami komunikacyjnymi.

Dodatkowo zawieszona będzie linia 155 (Zajezdnia Wola - Torwar; w zamian częściej pojedzie linia 109), a linia 521 będzie zawieszona na odcinku Rondo Wiatraczna - Szczęśliwice. Ruch tramwajów przez rondo de Gaulle'a będzie utrzymany.

Początkowo ZTM informował, że objazdami pojadą też linie 100, 108, 118 i 166, ale wycofał się z tych zmian w związku ze "zmianą zakresu prac drogowych". Na dwa dni przed remontem wprowadził też korekty w zastępczych trasach niektórych linii wymienionych wyżej.

Zdjęcie Fragment komunikatu o objazdach związanych z zamknięciem ronda de Gaulle'a. WTP wykreślił część objazdowych tras na dwa dni przed wprowadzeniem chwilowych objazdów / WTP Warszawa

To nie koniec zmian w komunikacji miejskiej. Tramwaje Warszawskie - w ten sam weekend - postanowiły naprawić torowisko na skrzyżowaniu ulic Chałubińskiego oraz Koszykowej z aleją Niepodległości. Prace rozpoczną się w sobotę o godz. 4:00 rano, a zakończą o tej samej porze w poniedziałek.

Tramwaje linii 17, zamiast obok Dworca Centralnego, pojadą przez aleję Solidarności, plac Bankowy, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską (zatrzymają się przy stacjach metra Świętokrzyska, Centrum i Politechnika) do alei Niepodległości i dalej - jak zwykle - do pętli PKP Służewiec.

Dojazd w weekend na Dworzec Centralny. Pojedzie linia Z33, tymczasowa trasa 159

Pojazdy z numerem 33, jadące z Metra Młociny, dojadą tylko do ronda ONZ, a następnie zawrócą na pobliskiej, tymczasowej pętli Norblin w ciągu ulicy Prostej i wrócą na Bielany. Z kolei wspomniana wcześniej linia 35 zostanie skierowana z placu Zbawiciela przez Nowowiejską, aleję Niepodległości, Rakowiecką, Boboli i Wołoską.

Tymczasowa linia 78, uruchomiona z powodu budowy szlaku tramwajowego do Wilanowa, z Górczewskiej pojedzie objazdem przez Towarową, Grójecką, Filtrową, Nowowiejską i Marszałkowską do Żerania FSO.



ZTM uruchomi linię zastępczą Z33 na trasie z Ronda ONZ do punktu przesiadkowego GUS. Ponadto skieruje autobusy linii 159 (Chełmska - CH Blue City) przez Chałubińskiego i koło Dworca Centralnego, a w drodze powrotnej przez Krzywickiego, Nowowiejską i aleję Niepodległości.

Zdjęcie Objazdy tramwajów i autobusów związane z zamknięciem skrzyżowania przy Koszykowej, a także budową linii do Wilanowa / WTP Warszawa