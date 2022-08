Pod koniec sierpnia rusza budowa nowej trasy tramwajowej na Wilanów. Spowoduje to gigantyczne utrudnienia na Mokotowie. Zamknięte dla ruchu będzie 5 ważnych, stołecznych ulic. Na terenie inwestycji wycięte zostanie prawie 400 drzew. Po zakończeniu budowy zwężone o jeden pas zostaną ulice na trasie tramwaju.

- Na całym odcinku inwestycji o długości 7,5 km trzeba usunąć 179 drzew znajdujących się w pasie pomiędzy jezdniami, gdzie będą biegły tory tramwajowe. Liczba pozostałych drzew do usunięcia to 195. Mimo zmniejszenia liczby pasów, po których poruszają się auta z trzech do dwóch, kolidują one z rozsuniętymi na tory jezdniami - zaznaczył Dutkiewicz.

Tramwaj na Wilanów. Na czym polega technologia zielonych torów?

Wyjaśnił też, że podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa zastosowana zostanie technologia zielonych torów. Tory o łącznej długości 9100 metrów zostaną obsadzone rozchodnikiem - rośliną, która jest odporna na wyższe temperatury i nie wymaga podlewania. Dodatkowo na dziewięciu peronach pojawią się drzewa - będą to lipy. Przy torach i przy jezdniach tramwajarze posadzą lipy i platany.

- Pierwszy raz w historii budowy tras tramwajowych w Warszawie przy torach znajdą się drzewa formowane - podkreślił Dutkiewicz. Jest to rozwiązanie stosowane w wąskich miejscach, gdzie nie byłoby możliwe zasadzenie zwykłego drzewa. - Specjalnie formowana korona wpasuje się pomiędzy przestrzenią przeznaczoną dla tramwajów i aut. Będzie wymagała regularnego przycinania - zaznaczył.

Budowa nowej linii tramwajowej w Warszawie. Wytną, ale też posadzą drzewa

Parametry drzew będą zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy. Oznacza to, że obwód pnia nowo zasadzonego drzewa musi wynosić 25 cm. Drzewa muszą mieć wysokość 5 metrów, czyli w momencie zasadzenia będą sięgały drugiego piętra przy budynkach. W kilku miejscach projektanci zieleni zaplanowali nawet potrójne szpalery drzew wzdłuż torów i jezdni.

Łącznie, w ramach budowy trasy tramwaju do Wilanowa zostaną posadzone 624 nowe drzewa. Będą to Lipy holenderskie, Lipy drobnolistne, Platany klonolistne, Wiśnie piłkowane, Klony polne i Dęby szypułkowe.

- Wykonawca inwestycji - firma Budimex - organizuje akcję, która pozwoli zasadzić jeszcze więcej drzew, głównie na terenach prywatnych, należących też do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni - powiedział rzecznik Tramwajów Warszawskich. Do programu "Posadź drzewo" będzie mógł zgłosić się każdy, kto chciałby posadzić nowe drzewa na Mokotowie albo w Wilanowie. Trzeba będzie spełnić określone wymagania dotyczące praw do terenu, gdzie mają się pojawić nowe drzewa.

- Przygotowanych zostanie 400 dodatkowych sadzonek, co oznacza że budowie tramwaju do Wilanowa będzie towarzyszyło posadzenie łącznie ponad 1000 drzew - podkreślił rzecznik.

Inwestycja spowoduje też zwężenie ulic. Kierowcy na dolnym Mokotowie będą mieli do dyspozycji dwa pasy. Trzeci pas, obecnie przeznaczony dla autobusów, zostanie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. van Beethovena zastąpiony wspólnym pasem tramwajowo-autobusowym.

Wzdłuż torów powstaną także drogi dla rowerów i nowe chodniki. Zamiast dotychczasowych czterech kładek nad ul. Sobieskiego pojawią się przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w poziomie jezdni z sygnalizacją świetlną.