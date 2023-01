Warszawa: Na bulwary wiślane wraca alkohol. Jest decyzja NSA

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wniósł do NSA skargę kasacyjną, którą ten w środę uznał. W związku z tym można na bulwarach, tak jak i po drugiej stronie Wisły - na plaży Poniatówka, legalnie pić alkohol.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że uchwała Rady Warszawy nie naruszyła ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ocenił też, że akta sprawy dały możliwość poznania motywów decyzji Rady.

Skargi mieszkańców

"Bulwary wiślane mają służyć mieszkankom i mieszkańcom do relaksu i wypoczynku. Rada Warszawy dopuściła wyjątkowo w tym miejscu "piwo pod chmurką" i nie przeciwstawiamy się kulturalnemu spożywaniu alkoholu. Porządku na tym obszarze, jak i w całym mieście pilnują i będą pilnować odpowiednie służby. Ufam, że będzie się udawało pogodzić potrzeby gości spędzających czas nad Wisłą z potrzebami mieszkańców i mieszkanek okolicy" - wyjaśniła dyrektorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

W 2018 r. Rada Warszawy podjęła dwie oddzielne uchwały dopuszczające spożywanie alkoholu nad Wisłą. Jedna dotyczyła bulwarów wiślanych, druga - plaży Poniatówka. W lutym 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę mieszkańców z okolic bulwarów (Powiśla) na uchwałę rady z 2018 roku, dopuszczającą picie alkoholu na bulwarach. Mieszkańcy chcieli, by na bulwarach obowiązywał zakaz picia. Twierdzili, że nocami na Powiślu jest przez to głośno.

Sąd uwzględnił skargę mieszkańców i uznał uchwałę za nieważną. W pisemnym uzasadnieniu WSA ocenił, że "w rozpoznawanej sprawie brak informacji, by organ gminy przeprowadził analizę wpływu projektowanej uchwały na kształtowanie polityki społecznej gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi".

Skarga kasacyjna Trzaskowskiego

Z wyrokiem WSA nie zgodził się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i postanowił wnieść skargę kasacyjną do NSA. Wstrzymało to decyzję sądu wojewódzkiego - aż do dzisiejszego rozstrzygnięcia.

25 stycznia NSA oddalił skargi na uchwałę, utrzymując tym samym jej ważność. Oznacza to, że zgodnie z uchwałą Rady Warszawy sprzed pięciu lat, można pić alkohol zarówno na bulwarach jak i na Poniatówce.