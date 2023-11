Trzaskowski o marszu: Dochodziło do incydentów. Odniósł się do palenia flag

- Podczas marszu nadużywane są środki pirotechniczne, natomiast bardzo dokładnie przyglądamy się temu, co się tam dzieje - przekazał Rafał Trzaskowski podczas sobotniej konferencji prasowej w Warszawie. Odnosząc się do incydentu związanego z paleniem flag powiedział, że zwrócono na to uwagę policji. - Natomiast palenie flag, abstrahując od tego, jaki jest tego wydźwięk, nie powodowało większego zagrożenia dla uczestników marszu - powiedział, dodając, że "marsz cały czas trwa i nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca".