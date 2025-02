Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 21:00. Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że przy ulicy Miodowej na warszawskim Śródmieściu zauważyła nieprzytomną i nieoddychającą osobę , potrzebującą pomocy.

Warszawa. Służby przyjechały do rzeźby. Groteskowa akcja w stolicy

Pomnik "Bezdomny Jezus" znajduje się na warszawskim śródmieściu i imituje bezdomną osobę leżąca na ławce. Okazuje się, że przy słabym oświetleniu i niekorzystnych warunkach pogodowych można pomylić go z żywym człowiekiem.

Policjant dodał, że kiedy występują silne mrozy i opady śniegu, nie można być obojętnym na potencjalną krzywdę drugiej osoby. - To jest jak najbardziej prawidłowa reakcja - dodał.

"Bezdomny Jezus" skłania do refleksji

"Bezdomny Jezus" to rzeźba kanadyjskiego artysty Timothego Shmalza. Wygląda jak śpiący bezdomny, który niemal w całości przykryty jest kocem. Spod okrycia wystają tylko stopy, na których widać charakterystyczne rany.

W 2013 roku rzeźba stanęła przed Uniwersytetem w Toronto. W 2021 roku do Polski trafiła jedna ze 100 kopii. Ustawiono ją pod klasztorem Kapucynów przy ul. Miodowej 13 na warszawskim Śródmieściu. Rzeźba ma zachęcić do refleksji i skłonić do pomocy osoby w kryzysie bezdomności.