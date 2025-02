Policja w Brzezinach pod Łodzią zatrzymała 39-latka, który odpowiada za serię nietypowych przestępstw dokonanych w centrum stolicy. Ustalono, że mężczyzna kilka dni wcześniej przyjechał do Warszawy. Wszedł na taras jednego z mieszkań przy ulicy Dzikiej, następnie wybił szybę za pomocą hulajnogi i wszedł do środka.

W mieszkaniu były małe dzieci, z którymi włamywacz zaczął rozmawiać. Poprosił je, aby wypuściły go na zewnątrz. Kiedy to się stało, 39-latek pobiegł do kolejnego bloku, tym razem przy ulicy Stawki. Za pomocą latarni oświetleniowej wybił szybę w drzwiach do klatki schodowej, a następnie wszedł na dach, z którego wspiął się na gzyms.