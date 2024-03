W wyniku śledztwa prowadzonego przez warszawską prokuraturę doszło do zatrzymania trzech obywateli Ukrainy w wieku od 26 do 30 lat, którzy przechowywali i wprowadzali do obrotu farmaceutyki bez wymaganego zezwolenia. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie w Warszawie.