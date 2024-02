Ukraińscy dziennikarze zatrzymani w Polsce. Jest oświadczenie policji

Policja wydała oświadczenie w sprawie interwencji wobec ukraińskich dziennikarzy. "Musimy mieć na uwadze, że na terenie naszego kraju może dochodzić do różnego rodzaju prowokacji, stąd konieczność szybkiego działania" - podano. Jak informowały ukraińskie media, do zatrzymania doszło we wtorek, gdy mężczyźni mieli przygotowywać materiał o "tranzycie produktów między Polską a Rosją i Białorusią".