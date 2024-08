Warszawa. Rafał Trzaskowski: Żłobki to "oczko w głowie" ratusza

Włodarz stolicy podkreślił, że żłobki to "oczko w głowie" ratusza od początku jego pierwszej kadencji w fotelu prezydenta Warszawy. - Udało nam się podwoić liczbę darmowych miejsc do 17 tys. - powiedział i podkreślił, że stołeczny system żłobkowy jest "unikatowy" , ponieważ są tu zarówno placówki publiczne, jak i prywatne z bezpłatnymi miejscówkami.

Miejsca w żłobkach. Aleksandra Gajewska deklaruje

- W Warszawie nie koncentrowaliśmy się wyłącznie na podniesieniu poziomu użłobkowienia. (...) To, co tu było najważniejsze, to standard jakości opieki nad małymi dziećmi. Badania potwierdzają, że jest on najwyższy w Polsce i chcemy doprowadzić, żeby obowiązywało to na terenie całej Polski - zdeklarowała.