Wydarzenie rozpoczęło się we wtorek o godz. 18 pod hasłem: "Ulice dla ludzi! Marsz po tragedii na Woronicza". Jak relacjonował reporter Interii Wiktor Kazanecki, na miejscu zebrało się około 100 osób . Zaproszenie otrzymał prezydent Rafał Trzaskowski, ale nie pojawił się na Woronicza.

Zebrani, a wśród nich przedstawiciele Lewicy oraz ruchu Miasto Jest Nasze, zapalili znicze ku pamięci dwóch zabitych tydzień temu osób (to kobiety w wieku 48 i 56 lat - red.) oraz okazali solidarność poszkodowanymi. Przypomnijmy, kilkuletnie dziecko nadal walczy o życie w szpitalu .

Demonstranci wyrazili apel do włodarzy stolicy o przebudowę miejsca, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Wśród zgromadzonych zbierano podpisy pod petycją z żądaniem do Ratusza o poprawę organizacji ruchu w okolicy niebezpiecznych przejść oraz do rządu - o wprowadzenie pojęcia "zabójstwa drogowego".