W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych ukazało się nagranie, na którym część warszawskich członków ugrupowania Polska 2050 - założonego przez Szymona Hołownię - informuje o swojej rezygnacji z dalszej pracy w partii.

Polska 2050 traci członków w Warszawie. "Chcieliśmy zmieniać Polskę"

Nagranie zostało opublikowane na Twitterze Moniki Piątkowskiej - byłej pełnomocnik ds. rozwoju struktur politycznych w ugrupowaniu. "Dziś większość członków partii Polska 2050 Szymona Hołowni, budujących okręg 20 (Warszawa), podjęła trudną decyzję o rezygnacji z partii. Zapewniamy, że swojej aktywności nie kończymy..." - napisała Piątkowska.

W nagraniu, dołączonym do wpisu, wypowiadają się m.in. Tomasz Wołujewicz, Magdalena Kornacka Wiśniewska, Marek Mazur, Adam Benke, Kinga Kowalska oraz Kacper Piętka. Wszystkie te osoby to byli członkowie Polski 2050 w okręgu warszawskim.

- Przyszliśmy tu z głowami pełnymi pomysłu, sercami pełnym nadziei, chcieliśmy zmieniać Polskę na pokolenia. Wierzyliśmy, że razem z Polską 2050 jest możliwe utworzenie Polski solidarnej, bezpiecznej i demokratycznej - mówią byli członkowie partii Szymona Hołowni.

Jak podkreślają, problemem okazało się podejście partii do nowych inicjatyw. - To, co miało być nowe, okazało się kopią starego. Przed nami najważniejsze wybory w wolnej Polsce, każdy odpowiedzialny polityk powinien realizować teraz najważniejsze cele: ratowanie demokracji, wolności i europejskości - słyszymy.

- Nie możemy zgodzić się na stawianie interesu partyjnego czy osobistego ponad interes całej demokratycznej wspólnoty - podkreślają byli członkowie Polski 2050 w Warszawie.