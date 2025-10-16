Zgłoszenie o pożarze hotelu w Mniszewie trafiło do straży pożarnej w czwartek ok. 3 nad ranem. Na miejsce natychmiast wysłane zostały liczne jednostki ratownicze.

W sumie z ogniem walczy 170 strażaków z 30 zastępów straży pożarnej. Zadysponowano również specjalistyczne plutony z sąsiednich powiatów.

Ogień miał pojawić się na poddaszu, a następnie objąć niemal 2/3 budynku. Najprawdopodobniej zapaliło się również poszycie dachowe.

- Cały czas walczymy z pożarem. Na szczęście ogień się już nie rozprzestrzenia. Staramy się dotrzeć do miejsc gdzie jest ukryte źródło pożaru - przekazał Interii rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach mł.asp. Wiktor Czubaj.

Pożar hotelu na Mazowszu. Ewakuowano gości

Jak poinformował mł.asp. Czubaj w momencie wybuchu pożaru w hotelu zakwaterowanych było dziewięciu gości. - Osoby te samodzielnie się ewakuowały i opuściły hotel - przekazał rzecznik.

Nie ma informacji o tym, by w pożarze ktokolwiek został poszkodowany. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich budynków. Walka z ogniem może potrwać jeszcze kilka godzin.

Obecny na miejscu reporter Polsat News Arnold Nadolczak przekazał, że w rejonie pożaru zorganizowano ruch wahadłowy. Mogą wystąpić utrudnienia w przemieszczaniu się.

"Żaden dokument nie jest idealny". Klimczak o szczegółach umowy koalicyjnej Polsat News Polsat News