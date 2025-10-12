Potężny pożar w Poznaniu. Strażacy walczą z ogniem
Płonie sklep sąsiadujący z budynkiem galerii handlowej Podolany w Poznaniu. Trwa akcja straży pożarnej. "Sytuacja nie jest opanowana, trwa obrona części handlowej galerii" - informują strażacy. Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega mieszkańców przed możliwymi utrudnieniami.
W niedzielę wieczorem doszło do pożaru Galerii Podolany oraz przyległego sklepu "Chata Polska" przy ul. Strzeszyńskiej 65 - poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.
Służby ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w ruchu drogowym w rejonie zdarzenia.
- Nie ma osób ewakuowanych czy poszkodowanych - przekazał PAP oficer prasowy poznańskiej PSP mł. asp. Marcin Tecław.
Poznań. Pożar sklepu przy Galerii Podolany. Akcja straży pożarnej
Z kolei PSP informuje, że płonie obecnie jedynie sklep przy Galerii Podolany.
Jak przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych, ogniem objęty jest obiekt o wymiarach 35 x 40 metrów. "Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Trwa obrona części handlowej galerii" - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.
Na miejscu pracuje 25 zastępów straży pożarnej, które walczą z rozprzestrzeniającym się ogniem.