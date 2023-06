Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny odbywa się w tym roku pod hasłem "Dzieci przyszłością Polski". W tym roku, zgodnie z zapewnieniami, organizatorzy chcą "zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację demograficzną w Polsce".

Gośćmi specjalnymi mają być liderzy ruchu pro-life Pamela Delgado z Kolumbii i Tomislav Cunovic z Niemiec, jak również Jan Pospieszalski. Zaproszenia do uczestnictwa w wydarzeniu wystosowali m.in. aktorzy Dariusz Kowalski i Marcin Kwaśny, a także dziennikarz Rafał Patyra, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak czy były prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Muller.

Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie. "Nie zamawialiśmy tej pogody"

Marsz ulicami Warszawy rozpoczął się o godz. 11 na placu Zamkowym. Jako pierwsza przemawiała tam Barbara Nowak, potem na scenie pojawił się też między innymi Paweł Ozdoba, który stwierdził:

- Nie zamawialiśmy tej pogody, zamawialiśmy piękną, słoneczną, ale niech ten deszcz będzie dla nas deszczem błogosławieństwa. Jesteśmy tu zgromadzeni, w tym wyjątkowym, ważnym dla wszystkich Polaków miejscu, na placu Zamkowym w samym sercu stolicy, żeby dać jasne, zdecydowane, piękne, publiczne świadectwo naszego przywiązania do tych najważniejszych fundamentalnych wartości, które zapisane są w naszym kodzie genetycznym - mówił.

Jak także dodał, "bardzo dziękuje, że marsz odbywa się pod hasłem 'Dzieci przyszłością Polski'". - To niezwykle ważne, ponieważ dziś rodzina jest coraz częściej przedstawiana jako miejsce patologii, miejsce, w którym dzieją złe rzeczy. Rodzina to jest wyjątkowa komórka społeczna, piękno, miejsce, gdzie dzieją się cuda, cud narodzin. Zawsze patrzmy na rodzinę w ten sposób.

Paweł Ozdoba: Nie ma naszej zgody na zabijanie dzieci nienarodzonych

- Maszerujemy także po to, żeby dać jasne i publiczne świadectwo o tym, że każdy ma prawo do życia. W ostatnim czasie w Polsce pojawiły się różnego rodzaju propozycje, sugestie, wręcz zapisane to zostało w agendzie politycznej niektórych formacji politycznych, że trzeba doprowadzić do legalizacji aborcji, do zabijania dzieci nienarodzonych. Nie ma naszej zgody na wprowadzanie tego rodzaju przedsięwzięć, nie ma naszej zgody na zabijanie dzieci nienarodzonych - oznajmił także Ozdoba.

Po wystąpieniach uczestnicy mają przejść Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża. Tam ok. 13 zaplanowana jest msza św., której przewodniczył będzie ks. prof. Robert Skrzypczak.

Marsze odbywają się w niedzielę także w Gdańsku czy w Poznaniu, gdzie będzie miał miejsce Archidiecezjalny Marsz dla Życia 2023 pod hasłem "Razem dla życia".

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 r. w Warszawie.