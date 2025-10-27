Ukraińcy zatrzymani przez służby. "Działania na rzecz obcego wywiadu"

W skrócie W Katowicach służby specjalne zatrzymały dwoje obywateli, Ukrainy podejrzanych o szpiegostwo.

Zatrzymani mieli m.in. zbierać informacje dotyczące potencjału militarnego Polski.

Sąd zadecydował o tymczasowym trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) doprowadziły do zatrzymania w Katowicach dwojga obywateli Ukrainy podejrzanych o prowadzenie działalności wywiadowczej przeciwko Polsce" - przekazał na X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zatrzymani - kobieta i mężczyzna w wieku 32 i 34 lat - mieli od co najmniej 2023 roku realizować zadania zlecane przez służby rosyjskie.

Jak poinformował rzecznik, ich działania obejmowały między innymi rozpoznawanie potencjału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz montaż urządzeń służących do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej.

Rozwiń

Akcja służb w Katowicach. Zatrzymani Ukraińcy

Z ustaleń śledczych wynika, że zbierane przez zatrzymanych informacje dotyczyły zarówno żołnierzy Sił Zbrojnych RP, jak i elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym, w tym obiektów transportowych, wykorzystywanych do wsparcia logistycznego i militarnego dla Ukrainy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który nadzoruje śledztwo, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 § 3 Kodeksu karnego - czyli działalności szpiegowskiej na rzecz obcego wywiadu.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Rzecznik podkreślił, że szpiedzy nie wyróżniają się z tłumu, a wśród 55 ostatnio zatrzymanych osób znajdował się na przykład taksówkarz, fryzjer czy kurier.

- Jeśli widzicie państwo, że ktoś robi zdjęcia infrastrukturze krytycznej, transportowej czy wojskowej - a przypominam, tego robić nie wolno - dzwońcie państwo, informujcie przede wszystkim służby, mówię w tym momencie o policji pod numerem 112. Policjanci przyjadą i to wszystko sprawdzą - apelował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

"Gość Wydarzeń": Adam Szłapka o Centrum Operacji Satelitarnych Polsat News