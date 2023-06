Warszawa. Sebastian Kaleta krytykuje Strefę Czystego Transportu

" Propozycja Rafała Trzaskowskiego odbiera setkom tysięcy mieszkańców Warszawy prawo do posiadania samochodu już od przyszłego roku. Na terenie pięciu dzielnic objętych strefą zakazu wjazdu SCT od lipca 2024 roku - zarejestrowanych jest 50 tys. aut" - napisał polityk Suwerennej Polski.

Jak ocenił, od przyszłego roku " ponad 100 tys. mieszkańców nie będzie mogło wyjechać ze swojej nieruchomości ", a co za tym idzie, "stracą możliwość dotarcia do szkół, szpitali, sądów, czy pracy".

Sebastian Kaleta a Strefa Czystego Transportu. Ekspert przypomina, jak głosował

"To fascynujące, bo głosował pan 'za' (pozycja 81. na załączonej liście) umożliwieniem gminom wprowadzania takich stref, popierając rządową nowelizację ustawy o elektromobilności. Jak rozumiem, nie przemyślał pan wtedy sprawy i teraz ma wyrzuty sumienia? " - dopytywał Wołejko.

Na odpowiedź ze strony polityka Suwerennej Polski nie trzeba było długo czekać. W kolejnym wpisie Sebastian Kaleta zarzucił Wołejce, że "podaje nieprawdę" . "Ta nowelizacja nie wprowadzała możliwości tworzenia stref (ta istniała wcześniej), a wskazywała na możliwość tworzenia elastycznych wyłączeń wjazdu do niej w razie jej ustanowienia" - dowodził Kaleta.

Strefa Czystego Transportu. Kaleta: Nie ma wyłączeń

Z kolei Wołejko przytoczył dwa artykuły z nowelizacji ustawy, za którą głosował wiceminister. "Nowelizowane art. 39 i 40, jak czytamy w uzasadnieniu (str. 30) rządowego projektu nowelizacji, 'zawierają rozwiązania pozwalające gminom na wygodniejsze i bardziej efektywne korzystanie z narzędzia, jakim jest tworzenie stref'" - napisał ekspert, po czym zacytował też fragment uzasadnienia nowelizacji ustawy, w którym znalazła się informacja o tym, że władza centralna pozostawia tu dużą elastyczność wobec stosowanych zmian dla samorządów, które "najlepiej znają potrzeby danej gminy i to, jak można je zaadresować, tworząc strefę".

Zdaniem Kalety, co podkreślił w kolejnym wpisie, problem polega jednak na tym, że w projekcie proponowanym przez warszawski ratusz nie ma wyłączeń dla osób wjeżdżających na własną posesję, zameldowanych w strefie, czy na przykład jadących do szpitala na terenie strefy. "Można, jedynie cztery razy do roku, za zgodą Straży Miejskiej" - ocenił wiceminister.