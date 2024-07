Handel wraca na Marywilską. Padła data

Pomoc kupcom zaoferowało miasto, proponując miejsca na bazarach miejskich . Z kolei spółka dzierżawiąca teren od miasta zobowiązała się do jak najszybszego stworzenia tymczasowej hali zbudowanej z kontenerów.

Marywilska 44. Otwarcie tymczasowego targowiska coraz bliżej

- Wszystkie prace miały zakończyć się do końca września, ale myślę, że uda nam się to wcześniej. Już teraz zapraszam na otwarcie tymczasowego targowiska 3 sierpnia - powiedziała prezes spółki.

Dodała, że wynajęte już zostały praktycznie wszystkie pawilony. Podkreśliła, że według wyliczeń, zapewniono miejsce do handlu około 60 proc. kupcom , którzy ucierpieli w pożarze hali.

Zaznaczyła, że najpóźniej do 29 lipca kontenery zostaną udostępnione kupcom. - Wszystko zależy, kiedy zakończą się odbiory - dodała.

Marywilska 44. Rozbiórka hali rozpocznie się w lipcu

W związku z pożarem prokurator wraz z policjantami przeprowadził oględziny budynku biurowego. Natomiast jeśli chodzi o halę targową, to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał jej rozbiórkę, ze względu na stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpocznie się ona po 24 lipca 2024 roku.

Pytany o to szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaznaczył, że przy każdym zdarzeniu tego typu, służby badają wątek sabotażu czy dywersji i wykorzystują wszelkie środki do tego, by ustalić, czy taka teza jest prawdopodobna. Dodał, że w przypadku pożaru przy Marywilskiej taki wątek jest rozpatrywany.