Nowe informacje ws. Marywilskiej 44. "Trzeba mieć to na uwadze"

Pożar przy Marywilskiej 44. "Zbadają wszystko, co zostało"

Pytany o to szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaznaczył, że przy każdym zdarzeniu tego typu, służby badają wątek sabotażu czy dywersji i wykorzystują wszelkie środki do tego, by ustalić, czy taka teza jest prawdopodobna. Dodał, że w przypadku pożaru przy Marywilskiej taki wątek jest rozpatrywany.