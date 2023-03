Groźny żółw znaleziony pod Warszawą. Może odgryźć dłoń

Mieszkaniec gminy Chynów (woj. mazowieckie) znalazł w rowie dużego żółwia. Zgłosił się do fundacji zajmującej się niebezpiecznymi gatunkami. I słusznie, bo żółw jaszczurowaty może odgryźć fragment dłoni i trzeba wiedzieć, jak go złapać. Na dodatek jest to gatunek uważany za niebezpieczny dla polskiego środowiska.

