"Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV zatrzymali 31-latka, który dzisiaj rano, na rondzie Tybetu , na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę. Pokrzywdzony w ciężkim stanie trafił do szpitala. Ustalenie i zatrzymanie sprawcy wypadku było dla stołecznych policjantów priorytetem" - informuje w komunikacie Komenda Stołeczna Policji .

Warszawa, wypadek na Woli. Media: Sprawca to Tomasz U., były kierowca autobusu

Według nieoficjalnych ustaleń PAP, 31-letni kierowca to były kierowca autobusu , który pod koniec czerwca 2020 roku spowodował tragiczny wypadek na moście Grota-Roweckiego. Kierowany przez niego autobus linii 186 przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu. Zginęła pasażerka, 22 osoby zostały ranne.

Wymiar sprawiedliwości skazał go na siedem lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednak do Sądu Apelacyjnego została skierowana apelacja w tej sprawie.

Warszawa. Wypadek na rondzie Tybetu. Pieszy potrącony przez kierowcę SUV-a

Do groźnego zdarzenia doszło w godzinach porannych na rondzie Tybetu w ciągu ulicy Kasprzaka na pasach w stronę ulicy Połczyńskiej .

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego , ale ostatecznie ranny trafił do szpitala karetką, która szybko pojawiła się na miejscu wypadku.

To kolejny tak groźny wypadek na ulicach stolicy. Wciąż nie milkną echa zbrodni, do której doszło 15 września. Na ruchliwej Trasie Łazienkowskiej kierowca volkswagena najechał na tył forda, który następnie uderzył w barierki energochłonne. Drugim z aut jechała czteroosobowa rodzina. W wyniku zderzenia zginął 37-letni mężczyzna. Do szpitala przewieziono trzy osoby z forda: 37-letnią kobietę oraz dwoje dzieci.