Na ten dzień abiturienci czekali od maja. O której wyniki matury?

O której godzinie zostaną podane wyniki matury 2025? W yniki matury będzie można sprawdzić od godziny 8.30 na swoim indywidualnym koncie ZIU lub w szkole. Do tego czasu do każdej placówki, w której odbywał się egzamin, dotrą również świadectwa maturalne z aneksami i wynikami.

Aby zdać egzamin maturalny, należy uzyskać minimum 30 proc. z przedmiotów obowiązkowych tj. matematyki, języka polskiego i języka obcego na poziomie podstawowym. Należy także zdać dwa ustne egzaminy - z języka polskiego i wybranego języka nowożytnego. Prób zdawalności nie obowiązuje z kolei na wybranych przedmiotach rozszerzonych. Wystarczy jedynie podejść do minimum jednego takiego egzaminu.

Co w sytuacji, kiedy nie osiągnie się wymaganego progu punktowego ? W przypadku, gdy nie udało się zdać jednego przedmiotu, przewidziana jest sierpniowa sesja poprawkowa. Termin egzaminów poprawkowych to 19 - 20 sierpnia .

Jeśli maturzysta nie zda więcej niż jednego przedmiotu musi podejść do matury ponownie - za rok. Czeka go więc matura 2026.

Każdy maturzysta w szkole otrzymał login i hasło do swojego indywidualnego konta ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). To właśnie tam będzie mógł szybko sprawdzić swoje wyniki z egzaminów maturalnych. Jak się zalogować do ZIU?