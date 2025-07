Matura 2025. Kiedy egzaminy poprawkowe? Oto szczegółowy harmonogram CKE

Anna Czowalla

8 lipca poznamy wyniki matury 2025. Dla części uczniów będzie to oznaczać poprawki. W harmonogramie CKE zostały przedstawione informacje, do kiedy można złożyć oświadczenie o przystąpieniu do poprawki i kiedy odbędą się egzaminy.