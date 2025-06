Jeśli po zapoznaniu się z wynikami uważasz, że mogło dojść do błędu w ocenie, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej .

Jak odwołać się od matury 2025? Absolwent w czasie maksymalnie pół roku od publikacji wyników powinien złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy. Aby móc obejrzeć swój egzamin dojrzałości , absolwent powinien złożyć stosowny wniosek do OKE właściwego dla regionu, w którym pisał maturę.

Co w sytuacji, jeśli komisja nie dopatrzyła się żadnych błędów po weryfikacji punktów? Jeśli nadal uważamy, że racja stoi po naszej stronie, ostatnim etapem jest złożenie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. To druga instancja. Kolegium rozpatruje sprawę w terminie do 21 dni z możliwością wydłużenia o kolejne 7 dni. Wszystko odbywa się anonimowo, bo osoby oceniające nie znają naszych danych.