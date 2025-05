Za wypracowanie na maturze zdobyć można maksymalnie 35 punktów.Ocenie podlegają: kompetencje literackie i kulturowe (do 16 punktów), struktura wypowiedzi (do trzech punktów), spójność wypowiedzi (do trzech punktów), styl wypowiedzi (jeden punkt), zakres i poprawność środków językowych (do siedmiu punktów), poprawność ortograficzna (do dwóch punktów) oraz poprawność interpunkcyjna (do dwóch punktów). Ocenie podlega także spełnienie formalnych warunków polecenia.