Kłęby czarnego dymu nad lotniskiem w Azji. Komunikacyjny paraliż
Na międzynarodowym lotnisku w stolicy Bangladeszu wybuchł pożar w terminalu towarowym. Wszystkie zaplanowane rejsy zostały odwołane, a część samolotów przekierowano do innych portów lotniczych. Po kilku godzinach wznowiono loty. Straż pożarna wspierana przez wojsko wciąż walczy z ogniem.
W skrócie
- Na międzynarodowym lotnisku w Dhace w Bangladeszu wybuchł poważny pożar w terminalu cargo, zmuszając do zawieszenia wszystkich lotów.
- W akcji gaśniczej uczestniczy 36 jednostek straży pożarnej oraz wojsko, marynarka i siły powietrzne.
- Część lotów została przekierowana do innych portów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Międzynarodowe lotnisko Hazrat Shahjalal w stolicy Bangladeszu - Dhace, w sobotę zawiesiło wszystkie loty z powodu poważnego pożaru w terminalu towarowym. Po sześciu godzinach od rozpoczęcia walki z żywiołem, loty zostały wznowione. Pierwszy samolot wystartował o godz. 21:06 czasu lokalnego.
Pożar wybuchł około godz. 14:30 czasu lokalnego. Jak podaje agencja Reutera, "w powietrzu unosił się gęsty czarny dym, widoczny z odległości wielu kilometrów".
Użytkownicy mediów społecznościowych udostępniają liczne zdjęcia i filmy pokazujące skalę pożaru na lotnisku.
Bangladesz. Sytuacja kryzysowa na lotnisku, odwołano loty
W akcji gaśniczej bierze udział 36 jednostek straży pożarnej, wspieranych przez wojsko, marynarkę wojenną, siły powietrzne i straż graniczną.
- Zajmujemy się teraz sytuacją kryzysową - przekazał w komunikacie dyrektor lotniska Jakaria Mahbub. - Nie mogę teraz nic powiedzieć o przyczynie pożaru - dodał.
Rzecznik lotniska Masudul Hasan w rozmowie z mediami przekazał, że wszystkie samoloty stacjonujące na terenie obiektu są bezpieczne.
Utrudnienia dotknęły zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe. Lot linii IndiGo z Delhi do Dhaki został przekierowany do Kalkuty, a samolot Air Arabia z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - do Chittagong.
Z kolei samolot Cathay Pacific lecący z Hongkongu krążył nad ziemią po nieudanym lądowaniu w Dhace.
Seria pożarów w Bangladeszu. Są ofiary śmiertelne
To już trzeci poważny pożar w Bangladeszu w ostatnim czasie.
W ubiegłym tygodniu, we wtorek, ogień wybuchł w fabryce odzieży i przyległym magazynie chemicznym, zabijając co najmniej 16 osób i raniąc kilka innych.
W czwartek z kolei pożar strawił siedmiopiętrowy budynek fabryki w strefie przetwórstwa eksportowego w Chittagong.
Źródła: Reuters, "The New York Times", AFP