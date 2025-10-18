W skrócie Na międzynarodowym lotnisku w Dhace w Bangladeszu wybuchł poważny pożar w terminalu cargo, zmuszając do zawieszenia wszystkich lotów.

W akcji gaśniczej uczestniczy 36 jednostek straży pożarnej oraz wojsko, marynarka i siły powietrzne.

Część lotów została przekierowana do innych portów.

Międzynarodowe lotnisko Hazrat Shahjalal w stolicy Bangladeszu - Dhace, w sobotę zawiesiło wszystkie loty z powodu poważnego pożaru w terminalu towarowym. Po sześciu godzinach od rozpoczęcia walki z żywiołem, loty zostały wznowione. Pierwszy samolot wystartował o godz. 21:06 czasu lokalnego.

Pożar wybuchł około godz. 14:30 czasu lokalnego. Jak podaje agencja Reutera, "w powietrzu unosił się gęsty czarny dym, widoczny z odległości wielu kilometrów".

Użytkownicy mediów społecznościowych udostępniają liczne zdjęcia i filmy pokazujące skalę pożaru na lotnisku.

Bangladesz. Sytuacja kryzysowa na lotnisku, odwołano loty

W akcji gaśniczej bierze udział 36 jednostek straży pożarnej, wspieranych przez wojsko, marynarkę wojenną, siły powietrzne i straż graniczną.

- Zajmujemy się teraz sytuacją kryzysową - przekazał w komunikacie dyrektor lotniska Jakaria Mahbub. - Nie mogę teraz nic powiedzieć o przyczynie pożaru - dodał.

Rzecznik lotniska Masudul Hasan w rozmowie z mediami przekazał, że wszystkie samoloty stacjonujące na terenie obiektu są bezpieczne.

Utrudnienia dotknęły zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe. Lot linii IndiGo z Delhi do Dhaki został przekierowany do Kalkuty, a samolot Air Arabia z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - do Chittagong.

Z kolei samolot Cathay Pacific lecący z Hongkongu krążył nad ziemią po nieudanym lądowaniu w Dhace.

Seria pożarów w Bangladeszu. Są ofiary śmiertelne

To już trzeci poważny pożar w Bangladeszu w ostatnim czasie.

W ubiegłym tygodniu, we wtorek, ogień wybuchł w fabryce odzieży i przyległym magazynie chemicznym, zabijając co najmniej 16 osób i raniąc kilka innych.

W czwartek z kolei pożar strawił siedmiopiętrowy budynek fabryki w strefie przetwórstwa eksportowego w Chittagong.

Źródła: Reuters, "The New York Times", AFP

