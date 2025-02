O tym, że oddział rehabilitacji dziennej ma zostać zamknięty, rodzice dowiedzieli się przypadkiem. - To było pod koniec stycznia, kiedy weszłam do sekretariatu odebrać grafik i dowiedziałam się, że oddział ma być zamknięty na koniec lutego - opowiada Interii mama jednego z dzieci, prosząc o anonimowość. Potem opowiada swoją historię: o tym, jak lekarze walczyli o życie jej dziecka, jak trafiło na intensywną terapię, jak było podpięte pod respirator, jak pierwsze tygodnie nie mogła być ze swoim dzieckiem i o tym, jak rehabilitacja pomaga w rozwoju.

Teraz znów zadaje sobie pytanie: co dalej. W podobnej sytuacji są rodzice jeszcze 51 dzieci.

Likwidacja oddziału, problem rodziców

Słowa rodziców potwierdzają dokumenty. Wynika z nich, że władze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu na początku lutego wysłały pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia o rozwiązanie umowy z końcem miesiąca.

Tymczasem oddział rehabilitacji dziennej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego działa w szpitalu od lat. To tutaj trafiają niemowlaki zagrożone nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, z chorobami uwarunkowanymi genetycznymi, metabolicznymi i rzadkimi chorobami.

- Tutaj z mężem zyskaliśmy względny spokój. Naszym dzieckiem zajmują się ciągle te same osoby, które z nim ćwiczą, doglądają i czuwają nad jego rozwojem. Tutaj uczymy się jak najlepiej wspierać nasze dziecko w jego rozwoju i niczego nie przeoczyć. Dowiadujemy się jak bawić się z naszym dzieckiem, aby było to terapeutyczne i dobre dla niego. A przecież zabawa to duża część dziecięcej rzeczywistości - opowiada mama jednego z dzieci, również prosząc o anonimowość.