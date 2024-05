Kraków. Studenci okupują akademik. UJ zawiesił rozmowy

Strajk okupacyjny akademika należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie studenci rozpoczęli w piątek wieczorem. Bronią oni Domu Studenckiego "Kamionka", który należy do uczelni i od pięciu lat pozostaje nieczynny. W 2018 roku UJ wystawił obiekt na sprzedaż, twierdząc, że jest on zbyt daleko od kampusu. Studenci obawiają się, że obiekt rzeczywiście zostanie sprzedany i domagają się wycofania decyzji, remontu budynku i oddania go na użytek osób uczących się.