Zaskakująca zapowiedź nowego rektora UJ. Studenci będą zadowoleni

Prof. dr hab. Piotr Jedynak został wybrany rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Wyboru dokonało Kolegium Elektorów składające się z 238 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. To 307. rektor najstarszej polskiej uczelni.

- Wyzwania stojące przed całym szkolnictwem wyższym w Polsce są duże. My mamy aspiracje zdecydowanie przewyższające nasze obecne miejsca w rankingach, chcemy być jak najlepszym uniwersytetem badawczym, stawiamy na wysoką jakość kształcenia, chcemy być otwarci na nowości - powiedział prof. Piotr Jedynak w czwartek podczas briefingu prasowego w Uniwersytecie Jagiellońskim .

Nowy rektor UJ skróci czas nauki?

Nowo wybrany rektor nie wyklucza ograniczenia programu studiów do czterech dni w tygodniu, w związku z podejmowaną często przez studentów pracą dorywczą.

- To sformułowanie, że ludzie są najważniejsi, które czasem traktuje się jak slogan, w przypadku uniwersytetu naprawdę ma znaczenie - podkreślił.

Nowy rektor na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prof. Piotr Jedynak - do tej pory prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej - był jednym z czworga kandydatów na urząd rektora UJ w kadencji 2024-2028, obok prof. Armena Edigariana, prof. Tomasza Grodzickiego i prof. Doroty Malec. Jego kadencja rozpocznie się 1 września br.

Ukończył zarządzanie i marketing w Akademii Górniczo-Hutniczej i międzywydziałowe studia doktoranckie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W swojej karierze uniwersyteckiej pełnił szereg funkcji, w tym m.in. kierownika Katedry Systemów Zarządzania, zastępcy dyrektora, a później dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (do 2014 r. Instytutu Ekonomii i Zarządzania), a także dziekana WZiKS UJ. Od 2020 roku jest prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Nowo wybrany rektor UJ jest autorem ok. 150 publikacji naukowych, w tym autorem lub współautorem 12 monografii. Redaktor naukowy serii wydawniczych Contemporary Management & Marketing Dilemmas oraz Comprehensive Management Issues. Współtwórca programu podwójny dyplom z Reutlingen University ESB Business School. Wypromował 4 doktorów oraz ok. 200 magistrów i licencjatów. Był recenzentem w ok. 20 przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora.