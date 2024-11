Akcja TOPR w Tatrach. Zachowanie turystów zmyliło ratowników

Wzywanie pomocy w górach. Jaki sygnał dać ratownikom TOPR?

Podnoszenie rąk i tworzenie z nich litery "Y" to międzynarodowy sygnał dla ratowników TOPR , że to właśnie w tym miejscu potrzebna jest pomoc. Piotr Konopka, ratownik dyżurny TOPR przekazał w rozmowie z reporterką Polsat News, że ten znak należy stosować wyłącznie wtedy, kiedy potrzebujemy interwencji toprowców.

W rozmowie z Polsat News Piotr Konopka przekazał, że załoga śmigłowca była już bliska desantu, jednak udało się wyklarować tę sytuację. Mężczyzna, który oczekiwał na pomoc, znajdował się w zupełnie innym miejscu. Kiedy ratownicy dotarli do 68-latka, przejęli akcję resuscytacyjną od jego towarzyszy i przewieźli go do szpitala, gdzie mężczyzna niestety zmarł .

Ratownik dyżury TOPR podkreślił, że kiedy podczas wycieczki górskiej widzimy przelatujący nad nami śmigłowiec TOPR to należy go zignorować - jeśli to nie my wzywaliśmy pomocy - i nie machać w jego kierunku, ani nie wykonywać gestów, które mogłyby zmylić załogę maszyny. Dodał, że jeśli ktoś jednak domniemywałby, że śmigłowiec planuje wylądować w jego pobliżu, należy unieść jedną rękę, a drugą trzymać w dole, co utworzy symbol "N" oznaczający, że nie potrzebujemy pomocy.