10 dni samotnie błąkał się po Karpatach. 26-latek cudem uratowany

Samotna wędrówka po górach przez 10 dni

Internauci wskazują, że 26-latek niekoniecznie był turystą. Mógł należeć do grupy młodych Ukraińców, którzy uciekają do Rumunii przed poborem do wojska. Dowodami na to miała być późna interwencja i brak zgłoszenia, co wskazuje na to, że młody mężczyzna nie chciał być odnaleziony. Nie ma jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tej teorii.