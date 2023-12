Śmierć 14-latki w Andrychowie. Postępowanie dyscyplinarne wobec czterech policjantów

W toku czynności wyjaśniających, kontrolerzy potwierdzili wykonanie szeregu działań przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Andrychowie. "Były to m.in. sprawdzenia szpitali, rozesłanie informacji do jednostek ościennych o poszukiwaniu oraz kontakt z lokalnym przewoźnikiem autobusowym (gdyż pewne informacje wskazywały że 14-latka jednak wsiadła do autobusu i znajduje się poza obszarem Andrychowa), sprawdzeń w bazach danych" - informuje małopolska policja.

Dodano, że policjanci sporządzili też wniosek do KWP w Krakowie o zlokalizowanie numeru telefonu 14-latki . W akcji poszukiwawczej nastolatki uczestniczył przewodnik z psem tropiącym. Innym krokiem, jaki podjęła policja w celu odnalezienia dziewczynki było wydanie komunikatów do mediów oraz zamieszczenie ich na stronie wadowickiej policji.

Śmierć 14-latki w Andrychowie. Dziewczynka czekała pod sklepem, nikt jej nie pomógł

Nastoletnia Natalia była poszukiwana od 28 listopada. tego dnia dziewczynka miała jechać do Kęt, jednak zadzwoniła do swojego ojca, informując go, że źle się czuje i nie ma pojęcia, gdzie jest. Mężczyzna zgłosił na policję zaginięcie nastolatki - 14-latka nigdy nie dotarła do miejsca docelowego.