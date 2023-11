Zgłoszenie od ojca 14-letniej mieszkanki Andrychowa (woj. małopolskie) w sprawie zaginięcia dziecka dotarło na policję we wtorek. Dziewczynka miała tego dnia jechać do Kęt, jednak ostatecznie tam nie dotarła.

Nastolatka wykonała telefon do swojego ojca, informując go, że źle się czuje i nie ma pojęcia, gdzie jest. Rodzic poinformował policję.

Andrychów. Śmierć 14-latki. Przez kilka godzin nikt jej nie pomógł

Jak przekazuje portal wadowice24.pl, dziewczynka przez kilka godzin siedziała pod sklepem Aldi w centrum miasta. Przez cały ten czas tylko jedna osoba zainteresowała się tym, co się z nią dzieje. Za jego sprawą została ona przeniesiona do środka sklepu. Następnie wezwano karetkę, którą przetransportowała 14-latkę do szpitala.