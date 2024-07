Wyciąg krzesełkowy na Polanie Szymoszkowej. W wagoniku pies

Polana Szymoszkowa. Pies wyskoczył z kolejki. Policja bada sprawę

- Sprawa na pewno zostanie wyjaśniona. Jeśli został złamany regulamin, to na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. To nie jest tak, że my tę sprawę gdzieś chcemy zatuszować i żeby temat zniknął bez wyjaśnienia. Musimy to wyjaśnić, żeby w przyszłości coś takiego się u nas nie powtarzało, to jest w interesie naszej stacji - powiedział w rozmowie z tvn24.pl prezes spółki zarządzającej stacją narciarską Jan Walkosz Jambor.