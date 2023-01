Orszak Trzech Króli 2023 w Krakowie. Ulicami miasta przejdą tysiące osób

Oprac.: Anna Panikowska-Filipek WIADOMOŚCI LOKALNE

W najbliższy piątek 6 stycznia 2023 r. w Kościele obchodzone jest święto Objawienia Pańskiego, nazywane również świętem Trzech Króli. W wielu miastach organizowane są wtedy uroczyste pochody, nawiązujące do wydarzeń opisanych w Biblii. Orszak Trzech Króli w Krakowie jak co roku będzie podążał trzema trasami, by w południe spotkać się na Rynku Głównym. Przedstawiamy szczegółowy plan wydarzenia.

Zdjęcie Orszak Trzech Króli w Krakowie 2022 r. / Agencja FORUM