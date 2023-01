Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, na polskie ulice wracają w tym roku obchody Święta Trzech Króli. Świąteczny orszak będzie można zobaczyć m.in. w Warszawie.



Warszawa: Gdzie i o ktorej odbędzie się Orszak Trzech Króli?

Orszak Trzech Króli w Warszawie rozpocznie się modlitwą poprowadzoną przez Kardynała Kazimierza Nycza w piątek o godzinie 12:00. Po niej aktorzy wcielający się w Józefa i brzemienną Maryję w eskorcie "Legionu Rzymskiego" wyruszą w drogę. Przemarsz planowo ma trwać do około godziny 13:00. Wtedy zakończy się przy stajence, gdzie rozpoczną się pozostałe obchody tego święta.

Jak będzie wyglądał Orszak Trzech Króli w Warszawie?

Uroczystość rozpocznie się modlitwą "Anioł Pański", którą poprowadzi Kardynał Nycz. Następnie Orszak wyruszy do Stajenki. Pochód prowadzić będzie Gwiazda, która jest tematem przewodnim tegorocznych obchodów. W pochodzie będą także uczestniczyły dzieci jako pastuszkowie i grupa aniołków. Głównymi bohaterami będą oczywiście Trzej Królowie. Ich widowiskowy przechód będzie składał się m.in. z karawany pluszowych wielbłądów, chińskich smoków oraz orszaków każdego króla.

Kiedy Trzej Królowie dotrą do Stajenki, złożą Dzieciątku Jezus dary oraz pokłonią się mu.



Orszak Trzech Króli w Warszawie: Kolędy także po ukraińsku

Nowością podczas tegorocznego warszawskiego orszaku jest to, że będziemy mogli usłyszeć i zaśpiewać nie tylko polskie kolędy, ale także ukraińskie. Po dotarciu do stajenki uczestnicy będą mogli zatańczyć poloneza do melodii "Bóg się rodzi".

Dla uczestników będą także rozdawane wigilijne potrawy ukraińskie jako poczęstunek.

Jakim szlakiem przejdzie Orszak Trzech Króli?

Pochód rozpocznie się na placu Zamkowym. Następnie wyruszy Krakowskim Przedmieściem w stronę placu Piłsudskiego.

Pochody z okazji Święta Trzech Króli będzie można zobaczyć nie tylko w Warszawie, ale także w wielu polskich miastach. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w celebracji, będą miały szansę zobaczyć transmisję pochodu w TVP albo przez streaming na stronie fundacji orszak.org.

